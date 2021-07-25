طوكيو 2020: الكمامة إجبارية على الرياضيين باستثناء لحظة التتويج

2021/07/25 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأحد، إن الرياضيين يجب أن يضعوا الكمامات في كافة منشآت أولمبياد طوكيو، ويشمل ذلك مراسم تسليم الميداليات، لكن طبقاً لسياسة جديدة سيسمح لهم بخلعها على منصة التتويج لالتقاط صور.

ووضع الكمامات إجباري داخل وخارج المنشآت الأولمبية بالنسبة لجميع الرياضيين والإداريين والإعلاميين وذلك ضمن إجراءات المنظمين الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدمز: “ليس من اللطيف وضعها، لكن يجب وضعها”.

وأضاف: “لا مجال للتراخي، سنحث ونطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات، هذا مهم للرياضة ولجميع المشاركين، ولجميع أصدقائنا اليابانيين، وهذا سيمثل رسالة قوية”.

لكن اللجنة الأولمبية الدولية قالت إن الرياضيين بوسعهم خلع الكمامات لفترة وجيزة على منصة التتويج لمدة 30 ثانية من أجل التقاط صور.

وخلال نهائيات السباحة في الصباح، خلع الأمريكي تشيس كاليش كمامته على منصة التتويج بعد أن أحرز ذهبية سباق 400 متر فردي متنوع.

وكان كاليش يقف بجوار مواطنه صاحب الميدالية الفضية جاي ليذرلاند الذي لم يكن يضع كمامة أيضاً والأسترالي بريندون سميث صاحب البرونزية الذي خلع كمامته أيضاً.

وقال متحدث اللجنة الأولمبية الدولية: “السباحون هذا الصباح اتبعوا التعليمات التي أعطيت لهم، هذه التعليمات تتماشى مع السياسة الجديدة التي تم إبلاغها للجميع”.

وأضاف: “هذا يعطي الفرصة أمام فرصة التقاط صور لمدة 30 ثانية مع مراعاة التباعد الاجتماعي”.

وأكد الفريق الأسترالي أن متسابقيه لم يرتكبوا أي مخالفة.

وقال مسؤول بالفريق: “اتبع متسابقونا تعليمات المسؤول عند منصة التتويج، الذي حمل لافتة تقول إن من من الممكن خلع الكمامات لفترة وجيزة من أجل الصور”.

وتقام غالبية منافسات أولمبياد طوكيو دون حضور متفرجين مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة في الأسابيع الأخيرة.

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