ميرا علي يطلق

2021/07/25 | 13:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطلق المغني الكوردي ميرا علي قريبا احدث فيديو كليب غنائي بعنوان (ليلى).

ونشر الملحن والفنان هلكوت زاهر على صفحته الرسمية في فيسبوك اعلان الفيديو كليب الجديد مع ملكة جمال الشرق الاوسط احلام حجي.

الكليب الجديد من إعداد الملحن هلكوت زاهر وعمل ارينج ببصمة ريناس كورداخ.

ميرا علي احد المغنين الشهيرين في كوردستان يعمل في الغناء منذ اكثر من عشر سنوات ولديه العديد من الاغاني والفيديو كليبات الخاصة به.

PUKmedia متابعة وترجمة

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