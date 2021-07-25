2021/07/25 | 13:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم الاحد الامتحانات النهائية للجامعات العراقية في الدراسات الاولية.

واكد د.قصي الاحمدي رئيس جامعة الموصل من خلال PUKmedia حرص الجامعة على سلامة الطلبة من خلال الالتزام باجراءات السلامة، مشيرا الى ان عمليات التعفير مستمرة في القاعات الامتحانية وان جامعة الموصل باشرت اليوم بالامتحانات النهائية الحضورية حسب تعليمات وتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية التي وجهت بان تكون نسبة الامتحان الحضوري 40% للمراحل الدراسية الثانية فصاعدا للدراسات الاولية، و 60%للمرحلة الاولى.

من جهتهم الطلبة تباينت آراءهم حول اداء الامتحان الحضوري بين قبول ورفض بسبب الخوف من جائحة كورونا.

اعربت الطالبة شهد يوسف من خلال PUKmedia عن سعادتها بالامتحان الحضوري الذي يعطي الحق للجميع على حد وصفها.

كما وابدت الطالبة حنين عبد الله مخاوفها من انتقال العدوة بين صفوف الطلبة نتيجة الامتحان الحضوري.

PUKmedia مثنى النهار

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة جامعة الموصل يؤدون الامتحانات النهائية حضوريا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبة جامعة الموصل يؤدون الامتحانات النهائية حضوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).