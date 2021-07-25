شاهد.. رجل يصعد على سيارة شخص وهي تتحرك بعد شجار معه

2021/07/25 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعد رجل على سيارة شخص بعد اندلاع شجار معه، في محاولة إيقافه من القيادة وهي تتحرك بسرعة نحو 90 ميلاً في الساعة.

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