الحفر العراقية تعلن عودة عملياتها في حقل الغراف النفطي

2021/07/25 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ذي قار

أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الأحد، عودة عملياتها في حقل الغراف النفطي شمال شرق محافظة ذي قار بعد توقف لعمليات الشركة لمدة 16 شهراً الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال المدير العام باسم عبد الكريم في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الشركة عاودت أنشطتها في حفر البئر الحادية عشرة بحقل الغراف بدعم من وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي وجّه بتوفير جميع المستلزمات الفنية والصحية بعد توقفها في العقود المبرمة مع شركات تراخيص الخدمة والجهد المباشر".

وأضاف أن "الشركة فازت بالعقد المبرم مع شركة بتروناس الماليزية المشغل الرئيس لحقل الغراف عام 2019 في حفر 28 بئراً نفطية اتجاهياً والتي تتطلب استخدام جهاز الحفر IDC 58 بعمليات حفر البئر النفطية الاتجاهي D 108 P بعمق 2650 متراً وبزاوية 33 درجة".

وأوضح أن "جهاز الحفر IDC - 58 ذا القدرة الحصانية 2000 HP يعد من أحدث الأجهزة لدى الشركة ويمكنه الوصول الى أعماق تتجاوز ستة آلاف متر، والشركة ستباشر لاحقاً عملياتها في تنفيذ عقود حفر أخرى بعد استكمال الاحتياجات المطلوبة من تأهيل أبراج الحفر والاستصلاح وعقود شراكة وتجهيزات مواد الخدمة اللوجستية، وكذلك المواد الطبية والوقائية التي تشدد عليها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس کورونا في جملة من القرارات الوقائية الجديدة".

ومن الجدير بالذكر ان شركة الحفر العراقية تابعة إلى وزارة النفط وتأسست عام 1990، وكان الغرض من تأسيسها هو تركيز عمليات الحفر والاستصلاح في شركة عراقية واحدة، بعد أن كانت هذه العمليات تتم من قبل شركات الاستخراج الأخرى، وتمتلك الشركة 43 جهاز حفر واستصلاح.

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