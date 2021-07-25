شرطة كربلاء تنقذ فتاة من ابتزاز شخص من بغداد

2021/07/25 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ انقذت الشرطة المجتمعية في محافظة كربلاء المقدسة ، فتاة من ابتزاز شخص من العاصمة بغداد ، اغراها بالقدوم الى العاصمة بحجة الزواج بعد ان استولى على اكثر من ٨ آلاف دولار منها عن طريق ابتزازها وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتمكنت الشرطة المجتمعية من الوصول الى المبتز وواجهته بادلة الادانة واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة، وقامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة وارجاع جميع الاموال التي اخذها منها اليها./انتهى

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