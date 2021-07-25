النزاهة تكشف تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مدير عام بوزارة الكهرباء

2021/07/25 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مُدِيرٍ عَامٍّ في وزارة الكهرباء، بعد ادانته بجريمة الرشوة.وذكرت الهيئة في بيان :" ان المدان، الذي كان يشغل منصب المدير العام للدائرة الاقتصاديَّة في وزارة الكهرباء سابقاً اقدم على أخذ مبلغ مليار و350 مليون دينار؛ لتمرير عقدٍ كان يُفترَضُ أن يُبرَمَ بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن؛ لتجهيز معداتٍ إلى الأولى (وزارة الكهرباء).واشارت إلى أن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في القضيَّة التي حَقَّقَتْ فيها، بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (29) يقضي بحبس المُدان مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).وكانت الهيئة قد أجملت تقريرها الخاصّ بلجنة الأمر النيابيِّ رقم (٦٢) المتعلق بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء، مُنوّهةً بأنَّ القضايا الجزائيَّة التي فُتِحَتْ شملت (٢٦٥٤) مُتَّهماً، بينهم (٧) وزراء و(5) وكلاء وزير، و (١٢٧) مديراً عاماً، و (٢٤٢٢) موظفاً./انتهى3

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