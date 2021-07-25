2021/07/25 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير العمل يعلن اطلاق رواتب العمال المتقاعدين لشهري تموز وآب » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 13:30

واع/

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