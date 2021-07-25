العمل: اطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهري تموز و آب

2021/07/25 | 14:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة العمل والسؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهري تموز وآب مع المكافأة.وقالت الوزارة في بيان، إنه “أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهري تموز و آب من العام ٢٠٢١”.من جانبه بينت مدير عام دائرة التقاعد والضمان […]

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