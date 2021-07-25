بارزاني يعلن توزيع الرواتب بلا استقطاع للموظفين في إقليم كوردستان الشهر الجاري

2021/07/25 | 14:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الأحد، إلغاء العمل بنظام الاستقطاع لرواتب الموظفين للشهر الجاري.

وقال بارزاني في كلمة له اليوم (25 تموز 2021)، انه "تقرر الغاء العمل بنظام الاستقطاع لرواتب الموظفين للشهر الجاري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدم إرسال مستحقات إقليم كوردستان من بغداد قد يجبر الحكومة على إعادة العمل بالاستقطاع.

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