اندلاع حريق في أحد مستشفيات محافظة واسط

2021/07/25 | 14:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الاحد، باندلاع حريق في احد مستشفيات محافظة واسط.

وقال مراسل NRT عربية (25 تموز 2021)، ان "حريقا اندلع في مستشفى (الشهيد فيروز) في قضاء الحي جنوب محافظة واسط، ما اضطر الموظفين الى اخراج المرضى قبل ان يتم اعادتهم بعد السيطرة على الامور".

واضاف ، ان "الحريق نشب اثر تماس كهربائي حدث داخل مخازن المستشفى"، مؤكدا أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق دون اي خسائر بشرية تذكر".

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