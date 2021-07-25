توضيح من الصحة حول حريق اندلع بمستشفى في واسط (صور)

2021/07/25 | 14:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، توضيحاً بشأن حريق نشب في مستشفى "الشهيد فيروز" بمحافظة واسط.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تموز 2201)، "نود أن نبين بأن الحريق البسيط الذي حدث في مستشفى الشهيد فيروز في الحي هو حريق بسيط في مخزن صغير تابع لصالة العمليات، وتم إخماده من قبل كادر المستشفى وحضور الدفاع المدني".

وأضافت، "لاتوجد أي اضرار بشرية وإنما أضرار مادية بسيطة وتم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل الجهات المختصة لغرض محاسبة المقصر ان وجد، علما أن المستشفى مستمرة بتقديم خدماتها الطبية للمواطنين الكرام ولا يوجد اي توقف في عمل المستشفى".

من جانبه أصدر إعلام المستشفى بياناً، أوضح فيه تفاصيل الحادث.

وقال إعلام المستشفى في بيانه الذي تلقى "ناس" نسخة منه، "اندلع حريق بسيط في إحدى غرف صالات العمليات مخزن تمت السيطرة عليه خلال دقائق".

وأضاف، "الحريق لم يخلف اضرار بشرية و لله الحمد، الاضرار مادية بسيطة والأهم سلامة الجميع، حيث تمت إعادة جميع المرضى إلى الردهات بعد السيطرة على الحريق وعاودت فرقنا الطبية والصحية والتمريضية والإدارية تقديم خدماتها الى المرضى الراقدين والمراجعين".

وتابع، "الشكر والتقدير الى كافة ابطال الدفاع المدني في قضاء الحي لسرعة الوصول و اتخاذ الإجراء السريع، وشكر و تقدير الى كافة منتسبينا الابطال بعد ان تزاحموا فيما بينهم لإخماد الحريق".

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