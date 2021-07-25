بارزاني يعلن إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين

2021/07/25 | 14:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأحد أن حكومة الإقليم ستشرع واعتباراً من شهر تموز الجاري بتوزيع الرواتب على الموظفين والعاملين في القطاع العام من دون أي استقطاع.

وقال بارزاني في كلمة متلفزة وجهها إلى سكان الإقليم اليوم، إنه “كما أكدنا سابقا بأن حكومة الإقليم ستوزع الرواتب كما هي ومن دون استقطاع في حال تم تأمين الإيرادات المالية اللازمة”.

وأضاف أن “المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس وزراء اقليم كوردستان قررا اليوم توزيع الرواتب من استقطاع، مستدركا القول إن الحكومة الاتحادية ارسلت مبالغ مالية إلى الإقليم وإذا استمرت بالتزامها سنواصل توزيع الرواتب بلا استقطاع”.

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