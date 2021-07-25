2021/07/25 | 14:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني: اعتبارا من هذا الشهر ستوزع رواتب موظفي الإقليم دون استقطاعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/25 | 14:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: اعتبارا من هذا الشهر ستوزع رواتب موظفي الإقليم دون استقطاعات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: اعتبارا من هذا الشهر ستوزع رواتب موظفي الإقليم دون استقطاعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).