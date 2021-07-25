حكومة كردستان تقرر إلغاء إستقطاع رواتب الموظفين

2021/07/25 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، إلغاء العمل بنظام الاستقطاع من رواتب الموظفين، فيما أشار الى ان عدم إرسال مستحقات الإقليم من بغداد قد يجبر الحكومة على إعادة العمل بالاستقطاع.

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