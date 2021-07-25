قفزة لكورونا في كردستان.. تسجيل أكثر من 2000 إصابة جديدة

2021/07/25 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجل إقليم كردستان، أكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، والتي تعد أعلى حصيلة يومية في الإقليم منذ تفشي الوباء.وذكرت وزارة الصحة بإقليم كردستان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت أكثر من 2178 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية يسجلها الإقليم منذ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قفزة لكورونا في كردستان..



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