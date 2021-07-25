تمديد تقليص ساعات الدوام في ميسان

2021/07/25 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت محافظة ميسان، اليوم الأحد، تمديد تقليص ساعات الدوام الرسمي.وجاء في وثيقة صادرة عن محافظ ميسان حصل عليها “النور نيوز”، انه تقرر تمديد تقليص ساعات الدوام الرسمي في المحافظة إلى الساعة الواحدة ظهراً لغاية يوم الخميس 29/ 7/ 2021، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية.

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