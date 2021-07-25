العراق.. العثور على جثة نجل ناشطة في البصرة وتوثيق للحظة تلقي الأم الخبر

2021/07/25 | 14:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة "الحرة" في العراق، الأحد، بعثور السلطات الأمنية في البصرة (جنوب البلاد) على جثة نجل الناشطة المدنية فاطمة البهادلي بعد ساعات من اختفائه.

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