الكاظمي: القوات الأمنية بحاجة الى التدريب الأمريكي والمعلومات الاستخباراتية العسكرية

2021/07/25 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الإطار الزمني لإعادة انتشار القوات الأمريكية في العراق سيعتمد على نتائج المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن.

وأشار الكاظمي في مقابلة صحفية الى ان العراق لم يعد بحاجة إلى القوات الأمريكية القتالية لكن القوات الأمنية بحاجة الى التدريب الأمريكي والمعلومات الاستخباراتية العسكرية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ان أي جدول زمني للانسحاب يجب أن يستند إلى احتياجات القوات العراقية التي أثبتت قدرتها في العام الماضي على إجراء مهام مستقلة ضد داعش.

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