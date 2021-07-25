إلغاء الاستقطاعات من رواتب موظفي اقليم كوردستان

2021/07/25 | 14:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد 25/7/2021، أن حكومة الإقليم ستشرع واعتباراً من شهر تموز الجاري بتوزيع الرواتب على الموظفين والعاملين في القطاع العام دون أي استقطاع.

وقال رئيس الوزارء في كلمة متلفزة وجهها إلى سكان إقليم كوردستان، إنه "كما أكدنا سابقا بأن حكومة الإقليم ستوزع الرواتب كما هي ومن دون استقطاع في حال تم تأمين الإيرادات المالية اللازمة".

وأضاف، أن المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس وزراء اقليم كوردستان قررا اليوم توزيع الرواتب من دون استقطاع، مضيفا ان الحكومة الاتحادية ارسلت مبالغ مالية إلى إقليم كوردستان وإذا استمرت بالتزامها سنواصل توزيع الرواتب بدون اي استقطاع.

واشار رئيس الوزراء في الوقت ذاته إلى أن عدم إرسال مستحقات إقليم كوردستان من بغداد قد يجبر الحكومة على إعادة العمل بالاستقطاع.

وتطرق رئيس الحكومة إلى الارتفاع السريع لإصابات كورونا في إقليم كوردستان، مشددا على ضرورة إلتزام المواطنين بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.

وحث أيضا على ضرورة الاستعجال في أخذ جرعات اللقاح، مضيفا انه الطريق الوحيد للحماية من المرض، داعيا وزارة الصحة إلى العمل على توفير اللقاحات.

PUKmedia

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