2021/07/25 | 14:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص واحد على الأقل مصرعه ونزحت آلاف العائلات وسط هطول أمطار موسمية متواصلة في الفلبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع شخص ونزوح الآلاف بعد فيضانات هائلة بالفلبين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع شخص ونزوح الآلاف بعد فيضانات هائلة بالفلبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).