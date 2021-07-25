مجيباً عن تساؤلات الحظر الشامل.. الكعبي يكشف جدول أعمال اجتماع خلية الأزمة ليوم غد

2021/07/25 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس خلية الازمة النيابية، النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاحد، عن ملفات اجتماع الخلية النيابية غداً الاثنين، فيما أجاب عن تساؤلات بشان الحظر الشامل.

وقال الكعبي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "خلية الازمة ستناقش في اجتماعها الذي سيعقد غدا الاثنين موضوع الاوكسجين والادوية واللقاحات"، مبينا ان "اللجنة سوف يستضيف المسؤولين عن الجانب المادي والمعنوي لدعم الجيش الابيض".

اضاف ان "اللجنة ستناقش موضوع مراكز الحجر التي الغيت بسبب الحرائق وممكن تحويلها الى مراكز للتلقيح"، موضحا ان "اللجنة ستناقش كذلك المرضى الذين يتواجدون في ممرات المستشفيات اضافة الى الحالات غير الحرجة وكيف يمكن تنمية الحجر المنزلي ".

وتابع ان "اغلب دول العالم اعتمدت على الحجر المنزلي كما فعلت بريطانيا"، متسائلا "لماذا يتبادر لدى الجميع موضوع الحظر الشامل او الجزئي عند اي تدابير وقائية".

وقررت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاحد، عقد اجتماع يوم غد الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، لمناقشة تداعيات ارتفاع الإصابات بكورونا.

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