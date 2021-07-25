الصحة بشأن حريق مستشفى الشهيد فيروز في واسط: نحقق بالحادث

2021/07/25 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – واسطأصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، توضيحاً بشان الحريق الذي اندلع بمستشفى الشهيد فيروز في واسط.وبينت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الحريق البسيط الذي حدث في مستشفى الشهيد فيروز في الحي هو حريق بسيط في مخزن صغير تابع لصالة العمليات وتم إخماده من قبل كادر المستشفى وحضور الدفاع المدني".وأضافت انه " لا توجد اي أضرار بشرية وإنما أضرار مادية بسيطة وتم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل الجهات المختصة لغرض محاسبة المقصر ان وجد".ولفتت الى ان "المستشفى مستمرة بتقديم خدماتها الطبية للمواطنين ولا يوجد اي توقف في عمل المستشفى".

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