مدير مركز تخصصي بالاورام في النجف يطلب اعفاءه من منصبه لهذا السبب

2021/07/25 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ قدم مدير مركز الفرات الاوسط لمكافحة الاورام حيدر الشبلي طلباً رسميا لاعفائه من منصبه .واوضح الشبلي في اسباب طلبه الاعفاء :" ان المسؤولية امانة عظيمة ، ان لم تكن لديك ادوات للعمل فاتركها ..ليس المهم المنصب بل المهم ماذا سوف تقدم للناس لكي تكون صدقة جارية لوالديك"./انتهى

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