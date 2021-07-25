المدرب التشيكي يصل الى بغداد لبدء مهمته مع المنتخب الاولمبي

2021/07/25 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وصلَ، الى بغداد اليوم الاحد، مدرب المنتخب العراقي الاولمبي لكرة القدم التشيكي (ميروسلاف سوكوب) وملاكه التدريبي المساعد، وذلك لبدء مهمته التدريبية تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.وسيدخل المنتخب الاولمبي معسكراً داخلياً في محافظة كربلاء المقدسة بعد غدٍ الثلاثاء، بقائمة اولية تضم العديد من لاعبي الدوري الممتاز.ويتألف الملاك التدريبي للمنتخبنا الاولمبي من التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً، وكامل توبياس (مدرباً مساعداً)، والتشيكي جيري ريبا (مدرب لياقة بدنية)، والسلوفاكي اندريج كوستولانسكي (مدرب حراس مرمى)./انتهى

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