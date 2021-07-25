الغاء استقطاعات الرواتب في كردستان

2021/07/25 | 14:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، الغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي ان “جميع الواردات المالية في الاقليم يتم في البداية تخصيص الرواتب منها، ولكن الحكومة عليها مهام اخرى منها الخدمات”، مشيدا “بمواطني الاقليم لتحملهم وثقتهم بالحكومة”.

واضاف، ان “الحكومة المركزية ارسلت الشهر الحالي مبلغا للاقليم”، مؤكدا انه “اعتبارا من الشهر الحالي سيتم ايقاف والانتهاء من نظام القطع على رواتب موظفي كردستان وتوزيعها بدون قطوعات الـ21 بالمئة”.

وعبر بارزاني عن امله “بالتزام بغداد في ارسال الاستحقاقات المالية شهريا للاقليم”، مشيرا الى ان “من حق المواطنين ان تقوم الحكومة بخدمتهم”.

ودعا بارزاني، “المواطنين لاخذ اللقاح”.

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