بالوثيقة.. ميسان تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي لهذا الأسبوع

2021/07/25 | 14:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت محافظة ميسان، اليوم الأحد، تقليص ساعات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر.وذكرت وثيقة صادرة عن المحافظة، انه “تقرر تمديد تقليص ساعات العمل لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر لغاية يوم الخميس الموافق (29 تموز 2021)، لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية”.

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