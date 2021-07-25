بعد يوم من مقتل جنود أتراك.. جرحى بقصف يستهدف عفرين السورية

2021/07/25 | 14:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "الحرة"، الأحد، بسقوط جرحى في قصف صاروخي استهدف أحياء سكنية في مدينة عفرين في شمال سوريا.

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