2021/07/25 | 14:57 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مراسل "الحرة"، الأحد، بسقوط جرحى في قصف صاروخي استهدف أحياء سكنية في مدينة عفرين في شمال سوريا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد يوم من مقتل جنود أتراك.. جرحى بقصف يستهدف عفرين السورية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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