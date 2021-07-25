        الشاعر العراقي عِذاب الركابي .. إلى اللغة الرومانيّة

2021/07/25 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان نشرت مجلة ( ماردينال)MERIDIANUL الأيطالية ، وهي أوسع المجلات الأوربية انتشاراً ، وبعدة لغات ، ترجمة مختارات من ديوان الشاعر العراقي عذاب الركابي في الهايكو العربي ( العصافير ليستْ من سُلالةِ الرياح) إلى اللغة الرومانية ، وسط كوكبة من الشعراء العالميين ، وقد أشادت أسرة تحرير المجلة بمهارتهِ الشعرية ، ووسمتهُ بريادة قصيدة […]

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