2021/07/25 | 15:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 إرهابيين ومتهمين آخرين ببغداد المركز الخبري الوطني.

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