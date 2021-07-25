فضحته نقرة على تطبيق للمواعدة.. اعتقال مشتبه به في اقتحام الكونغرس

2021/07/25 | 15:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعرض مراسلنا، مارشال كوهين كيف أدت نقرة عبر تطبيق المواعدة "Bumble" إلى اعتقال مشتبه به في أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول.

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