غداً.. توزيع 111 داراً واطئة الكلفة بين فقراء الأنبار

2021/07/25 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن توزيع 111 دارا واطئة الكلفة في محافظة الانبار بين الشرائح المشمولة، وضمن استراتيجية التخفيف من خط الفقر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن " الوزارة تسعى من خلال مشاريعها التي تنفذ في المحافظات، للتخفيف من خط الفقر ضمن الستراتيجية الخاصة التي اعدت بهذا الصدد، حيث تم توزيع الدور تم بين الاسر المستفيدة المشمولة بحسب الشروط والضوابط المعدة لذلك".

وأضاف ان " الدور التي تم توزيعها بين الاسر الفقيرة تمت بواقع 40 دارا في قضاء القائم، و 14 اخرى في قضاء راوة، اضافة الى 57 في قضاء حديثة"، مشيرا الى انه "تم بناء عدد من المجمعات السكنية وجرى توزيع المنجز منها، ولا يزال البعض الآخر قيد الانشاء وستوزع حال الانتهاء منها".

وأوضح الهنداوي أن " الوزارة تعمل من خلال انشطتها ومشاريعها المستقبلية، للتخفيف عن شريحة الفقراء من خلال سياسات مكافحة الفقر في عموم البلاد بهدف حل ازمة السكن التي تعاني منها الشريحة المذكورة بالدرجة الاولى".

يشار الى ان الحكومة كانت قد اطلقت الاستراتيجية الاولى للتخفيف من الفقر من العام 2010 الى العام 2014 وبمشاركة خبراء من داخل العراق وخارجه ومنظمات دولية مختصة، واعتمادا على المسوح والبيانات الاحصائية بهذا الصدد.

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