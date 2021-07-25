أهوار ذي قار توضح حقيقة نفوق الأسماك وهجرة السكان

2021/07/25 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نفى مدير ادارة مشاريع اهوار ذي قار، اليوم الاحد، صحة التقارير التي تتحدث عن هجرة واسعة للسكان المحليين ونفوق الاسماك.

وقال مدير ادارة مشاريع اهوار ذي قار التابعة للمركز عدنان الموسوي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "عدم توفر السيولة المالية حال دون تنفيذ مشروع إنشاء خمسين محطة تحلية مياه الذي يسهم باستقرار سكان الاهوار ويحد من هجرتهم، فالتأخر بتنفيذ هذا المشروع ألقى بظلاله على حياة السكان المحليين، كون المياه تعد أهم مقومات الحياة بالنسبة لسكان الاهوار".

وأضاف أن "التصاريف المائية الواصلة عن طريق نهر الفرات بلغت 161 مترا مكعبا في الثانية خصص منها 135 مترا مكعبا في الثانية للاهوار موزعة بين الاهوار الوسطى وهور الحمار، اضافة الى المياه التي تصل عن طريق مشروع قناة المصب العام البالغة 17 مترا مكعبا في الثانية".

ودعا الموسوي الحكومة الى "الاسراع بتوفير السيولة المالية لتنفيذ مشروع يتضمن 50 محطة تحلية مياه في قرى الاهوار ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي"، معرباً عن " تحظى مناطق الاهوار وسكانها بدعم حقيقي من الحكومة الاتحادية، وتلبية الاحتياجات الاساسية للحفاظ على المنطقة واستقرار سكانها المحليين".

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