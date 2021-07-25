كورونا تبعد المصنف الاول عالميا بلعبة الغولف من اولمبياد طوكيو

2021/07/25 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن نجم الغولف الاسباني جون رام ، المصنف الاول عالميا ، انسحابه رسميـا من فعاليات اولمبياد طوكيو ، بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا./انتهى5

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