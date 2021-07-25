قرى بين ديالى وصلاح الدين تشهد نزوحا للاهالي بسبب تهديدات داعش

2021/07/25 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شهدت قرى بين محافظتي ديالى وصلاح الدين ، نزوحا للاهالي بسبب نشاط خلايا داعش .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان بعض عوائل قرى / البو بكر ، والبو دلو ، وابو صخول/ الواقعة بين ديالى وصلاح الدين ، نزحت مؤخرا بسبب نشاط داعش وقلقها من تكرار الخروقات ، خاصة مع وجود تحركات لعناصر داعش في القرى المهجورة " .واضاف :"ان النزوح قد يخلق ثغرات امنية يستغلها داعش ويضعف آليات مسك الارض من قبل الاهالي "./انتهى

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