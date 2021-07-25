قيل لي - فرات المحسن

2021/07/25 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_المحسن قيل لي، وأنا أقترب من مكتب السفر، وكان هذا كل ما جاء عبر هاتفهم، أن كل شيء هادئ، بلهفة ترقب، وفي انتظار.



كم جميلة العودة بعد شح ويباس سنين الغربة الطوال؟الرسالة الأخيرة منهم حملت الكثير من الأشواق ولوعة محبين، وأجمل ما فيها، كان همس حب صادق.



صدقت فقادتني نفسي للبحث عن بطاقة للسفر.



آخر الأيام قبل السفر كنت عبدًا لجهاز الحاسوب فلم أفارقه طوال ليلتين.



بحثت في طياته عن بطاقة سفر أردتها أن تكون ......





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