2021/07/25 | 15:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، اليوم الأحد، بأنهاء مهام المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتشكيل لجنة مؤقتة مشكلة من البرلمان لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد اصوليا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الكعبي يوجه بإنهاء مهام مفوضية حقوق الانسان وتشكيل لجنة مؤقتة المركز الخبري الوطني.

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