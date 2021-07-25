توضيح من مجلس الخدمة الاتحادي بشأن درجات الحذف والاستحداث

2021/07/25 | 15:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، شفافية ودقة المنصة الالكترونية في أختيار المتقدمين على الوظائف، فيما أشار إلى أن المؤسسات الحكومية ووزارة المالية لم تزودها بعدد الدرجات الوظيفية الناتجة عن الحذف والاستحداث.وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة الاتحادي وسام اللهيبي، في تصريح صحفي، إن “مجلس الخدمة ليس لديه أي احصائية بعدد الدرجات الوظيفية […]

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