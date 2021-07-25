2021/07/25 | 15:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأحد، إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "جميع الواردات المالية في الإقليم يتم في البداية تخصيص الرواتب منها، ولكن الحكومة عليها مهام أخرى، منها الخدمات"، مشيداً "بمواطني الإقليم لتحملهم وثقتهم بالحكومة".

واضاف، أن "الحكومة المركزية ارسلت الشهر الحالي مبلغا للإقليم"، مؤكداً أنه "اعتباراً من الشهر الحالي سيتم الإيقاف والانتهاء من نظام القطع على رواتب موظفي كردستان وتوزيعها بدون قطوعات الـ21 بالمئة".

وعبَّر بارزاني عن أمله "بالتزام بغداد في إرسال الاستحقاقات المالية شهرياً للإقليم"، مشيراً الى أن "من حق المواطنين أن تقوم الحكومة بخدمتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كردستان يلغي الاستقطاعات من رواتب موظفيه) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كردستان يلغي الاستقطاعات من رواتب موظفيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).