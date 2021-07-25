التطبيعية: تسمية المدرب الجديد للمنتخب ستحسم خلال الأسبوع الحالي

2021/07/25 | 15:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعسكر سيشهد تواجد جميع اللاعبين الذي سيقع عليهم اختيار الجهاز الفني لتمثيل المنتخب في التصفيات القادمة وباقي الاستحقاقات المقبلة.

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