رئاسة مجلس النواب توجه بإنهاء مهام مفوضية حقوق الانسان وتشكل لجنة مؤقتة (وثيقة)

2021/07/25 | 15:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مجلس النواب، الاحد، إنهاء مهام مفوضية حقوق الانسان.

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وبحسب وثيقة حصل "ناس" على نسخة منها، (25 تموز 2021)، فقد "وجه النائب الاول لرئيس مجلس التواب حسن الكعبي بإنهاء مهام مفوضية حقوق الانسان وتشكيل لجنة مؤقتة لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد اصوليا".

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