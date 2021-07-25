القاهرة توضح حقيقة الأنباء بشأن

2021/07/25 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الحكومة المصرية، الأحد، بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول هدم المتحف المصري بالتحرير، بعد افتتاح المتحف المصري الكبير قريبا.

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