العاهل السعودي يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لماليزيا لدعمها في مواجهة كورونا

2021/07/25 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” بدعم ماليزيا بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية، لمساعدتها في تجاوز آثار جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن التوجيه جاء بناء على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إثر طلب تقدم به وزير الشؤون الخارجية الماليزي هشام الدين حسين خلال اتصاله بولي العهد.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس کورونا، وأجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

وذكر أنه سيتم التنسيق لسرعة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المعتمدة لتوريد الكميات المطلوبة من اللقاحات من مصانعها مباشرة إلى ماليزيا.



وشهدت ماليزيا مؤخراً ارتفاعات كبيرة في الإصابات الجديدة بكورونا.

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