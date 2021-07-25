بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تقرر انهاء مهام مفوضية حقوق الانسان

2021/07/25 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت رئاسة البرلمان، انهاء مهام مفوضية حقوق الانسان.

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