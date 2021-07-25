الخطوط الجوية تعلن جدول رحلاتها ليوم الاثنين

2021/07/25 | 16:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم الاثنين 26/ 7/ 2021.

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