ريواز فايق تؤكد ضرورة حماية حقوق المكونات الدينية والقومية

2021/07/25 | 16:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان اليوم الاحد، لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم والوفد المرافق له.

وخلال لقاء حضره، جنان جبار عضو برلمان كوردستان، تم التطرق الى الاوضاع في اقليم كوردستان والتعايش السلمي بين جميع القوميات والطوائف والمكونات الدينية المختلفة وخطوات صياغة دستور اقليم كوردستان.

الدكتور ريواز فائق بينت، ان التعايش السلمي بين القوميات والمكونات كافة، لها ابعاد متجذرة وهي نموذج جميل للتعايش في المنطقة والعالم، وان حقوقهم محفوظة الى حد جيد في اقليم كوردستان.

وحول خطوات كتابة الدستور، أكدت رئيسة برلمان كوردستان على ضرورة حماية وضمان حقوق المكونات في الدستور، مبينة ان برلمان كوردستان مع تثبيت كامل حقوقهم في الدستور مع ضرورة وجود ممثل عن المكونات ضمن لجنة كتابة الدستور اثناء كتابة مسودته وانهم بامكانهم تقديم مطالباتهم وحقوقهم، مضيفة: ان كتابة الدستور عملية مهمة وبحاجة الى اجماع الاصوات الوطنية وتراضي جميع المكونات والقومية والدينية في اقليم كوردستان.

من جانبهم، اعرب الوفد الزائر عن شكرهم لحفاوة الاستقبال ووجهات نظر رئيسة برلمان كوردستان حول حقوق المكونات، مؤكدين ضرورة زيادة تعميق ثقافة التعايش والوئام بين المكونات الدينية والقومية في اقليم كوردستان والعراق، مطالبين رئيسة برلمان كوردستان اخذ مسألة حقوق المكونات نظر الاعتبار اثناء كتابة دستور اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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