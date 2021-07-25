اغتيال نجل الناشطة فاطمة البهادلي في البصرة

2021/07/25 | 16:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون مجهولون، يوم الاحد، الشاب علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي، في محافظة البصرة.

واوضح مصدر مطلع لـPUKmedia: ان جثة الشاب الذي يبلغ من العمر نحو 30 عاما عثر عليها في قضاء الزبير، وعليها آثار 3 إطلاقات نارية وذلك قرب حقول الدواجن بمنطقة مزارع الرفع التابعة للقضاء.

واضاف: ان التحقيقات مازالت مستمرة في الجريمة التي لاقت استنكارا واسعا في المحافظة، مشيرا الى ان الناشط علي كريم هو الأبن الثاني الذي تفقده البهادلي بعد إغتيال الأول "أحمد" عام 2019 دون العثور على القتلة.

وفي 10/12/2020 حصلت الناشطة المجتمعية البصرية فاطمة البهادلي على الجائزة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدمة من مؤسسة "فرونت لاين ديفندرز" ضمن احتفال المؤسسة بنخبة من المدافعين عن حقوق الإنسان في الحفل الذي يقام سنوياً في دبلن عاصمة إيرلندا.

PUKmedia خاص

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