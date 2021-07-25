إنستغرام يطرح خاصية حماية المستخدمين من التحرش

2021/07/25 | 16:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طرحت شركة “إنستغرام” خاصية جديدة في تطبيقها تسمح بحماية أكبر للمستخدمين من التحرش والإساءات سواء عبر الإنترنت أو في الواقع.قال أدم موسيري، رئيس شركة “إنستغرام”: “الخاصية الجديدة التي تسمى “الحدود” تستهدف الحماية من مثل هذه الممارسات من خلال السماح للمستخدمين بوقف وصول الرسائل مؤقتاً إذا شعروا أنهم مستهدفون برسائل مسيئة”، بحسب ما ذكر موقع “techcrunch”.وتابع موسيري: “لا مكان للعنصرية والتحريض على الكراهية في إنستغرام ..يجب أن يشعر الناس بالراحة وأن يشعروا بالأمان في التعبير عن أنفسهم عند استخدام إنستغرام ونحن نعمل من أجل ضمان كل هذا”.وأضاف: “إنستجرام تستهدف تحقيق هدفين من خلال الخاصية الجديدة وهما، […]

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