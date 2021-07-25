تسجيل أكثر من 200 ألف سائح خلال العيد في كردستان

2021/07/25 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أعلنت مديريتا السياحة في اربيل والسليمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل وفود اكثر من 200 الف سائح خلال عطلة عيد الاضحى اغلبهم من محافظات الوسط والجنوب.

وقال المتحدث الاعلامي لمديرية سياحة اربيل نريمان فاضل في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الخطط والبرامج السياحية سارت خلال عيد الاضحى بشكل جيد، حيث تم تقديم تسهيلات لجميع سائحي المحافظات الذين وفدوا الى اربيل وبقية المناطق السياحية في كردستان لقضاء عطلة العيد".

وأضاف أن " اعداد السائحين وصول منذ منتصف الشهر الحالي ولغاية نهاية عيد الاضحى الى 110 آلاف سائح"، مبيناً أن "الوزارات والدوائر قدمت جهودا كبيرة لانجاح السياحة سواء كانت في السيطرات والمعابر وحتى داخل المدينة مع وجود تنسيق وتواصل مباشر مع الشركات السياحية".

من جانبه أوضح مدير عام مديرية السياحة في السليمانية علي رؤوف ان "المحافظة استقبلت اكثر من 100 الف سائح خلال عيد الاضحى،85 % منهم جاؤوا من محافظات الوسط والجنوب"، لافتاً إلى أنه "مديريته وفرت جميع التسهيلات للسائحين بداية من دخول السيطرات الرئيسة وتحديد مركز المعلومات الخاص والخط الساخن من اجل خدمتهم، فضلا عن نشر لجان في جميع الطرقات لتقديم ما يحتاجونه، اضافة الى تواجد المفارز الامنية وشرطة المرور والدفاع المدني لمنع حدوث اية مشكلات تنغص على السائحين الاستمتاع برحلاتهم".

وأكد رؤوف أن " خطة العيد شهدت تواجد المفارز الصحية في السيطرات لفحص السائحين وضمان اتباعهم للارشادات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا نظرا لاعدادهم الكبيرة".

وأشار إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة نهارا دفع قسم من السياح الى التوجه ليلا للمصايف والبقاء الى الصباح الباكر للتمتع بطبيعة الاماكن السياحية في دوكان وجبل ازمر وميركبان ومصيف كولي في بنجوين وسيتك وبياره وطويله وكولابارك واحمد اوه وهورمان وكونى ماسي وسركلو وبركلو وجمهريزان".

وأوضح أن "الحدائق العامة في مركز المدينة شهدت ايضا اقبالا كبيرا، اذ بلغت اعداد زائريها 20 الف شخص يوميا في متنزهات هواري شار وجافي لاند وبارك ازادي وبارك نوروز وبارك شاري ياري ومصيف سرجنار، كما شهدت الاشهر الستة الماضية من العام الحالي تسجيل 700 الف سائح الى السليمانية".

ويلجأ السائحون خلال فصل الصيف إلى زيارة مصايف اقليم كردستان هربا من حرارة الجو التي شهدتها ايام العيد في بغداد وبقية المحافظات الجنوبية، بعد ان شهدت محافظات كردستان خلال الاشهر الماضية تراجعا كبيرا في الحركة.

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