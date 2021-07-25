تسجيل اكثر من 9 آلاف اصابة جديدة بكورونا وشفاء اكثر من 8 آلاف في عموم مناطق العراق

2021/07/25 | 16:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 9147 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8492 حالة شفاء و55 حالة وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى

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